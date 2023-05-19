В Киеве полиция спасла мужчину, который хотел совершить самоубийство

Скриншот с видео попыток самоубийства и патрульная полиция Киева. Фото: Новини.LIVE

В столице мужчина хотел совершить самоубийство. Патрульная полиция Киева силой поймала его, когда он был уже за перилами моста.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Мужчина хотел совершить самоубийство

Сообщается, что на днях патрульные получили вызов по отношению к гражданину, который стоял на мосту Патона и намеревался прыгнуть. Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчину за оградой моста.

Сотрудники правоохранительных органов беспрерывно общались с ним и объясняли, что из любой ситуации есть выход, и всячески отвлекали от мыслей о непоправимом. Во время разговора рядом остановилась неравнодушная женщина, которая оказалась военным психологом и присоединилась к разговору и помогла успокоить мужчину.

Патрульные смогли подобрать подходящий момент, чтобы приблизиться к мужчине, схватили его за руки и оттащили в безопасное место. Стражи порядка вызвали врачей и передали им гражданина.

Напомним, что недавно полиция заявила, что в Киевской области мужчина убил свою несовершеннолетнюю дочь и издевался над сыном. Он хотел казнить свою семью вместе с собой, чтобы отомстить своей жене, которая уехала за границу. Сообщается, что во время последнего телефонного разговора супруги у них произошла ссора из-за ревности мужчины.

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