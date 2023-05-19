В Киеве полиция спасла мужчину, который хотел совершить самоубийство
В столице мужчина хотел совершить самоубийство. Патрульная полиция Киева силой поймала его, когда он был уже за перилами моста.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Мужчина хотел совершить самоубийство
Сообщается, что на днях патрульные получили вызов по отношению к гражданину, который стоял на мосту Патона и намеревался прыгнуть. Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили мужчину за оградой моста.
Сотрудники правоохранительных органов беспрерывно общались с ним и объясняли, что из любой ситуации есть выход, и всячески отвлекали от мыслей о непоправимом. Во время разговора рядом остановилась неравнодушная женщина, которая оказалась военным психологом и присоединилась к разговору и помогла успокоить мужчину.
Патрульные смогли подобрать подходящий момент, чтобы приблизиться к мужчине, схватили его за руки и оттащили в безопасное место. Стражи порядка вызвали врачей и передали им гражданина.
Напомним, что недавно полиция заявила, что в Киевской области мужчина убил свою несовершеннолетнюю дочь и издевался над сыном. Он хотел казнить свою семью вместе с собой, чтобы отомстить своей жене, которая уехала за границу. Сообщается, что во время последнего телефонного разговора супруги у них произошла ссора из-за ревности мужчины.
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