У Києві поліція врятувала чоловіка, який хотів вчинити самогубство

Скріншот з відео спроби самогубства та патрульна поліція Києва. Фото: Новини.LIVE

У столиці чоловік хотів вчинити самогубство. Патрульна поліція Києва силою зловили його, коли він був вже за поручнями мосту.

Про це інформує Патрульна поліція Києва.

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Чоловік хотів вчинити самогубство

Повідомляється, що на днях патрульні отримали виклик щодо громадянина, який стояв на мосту Патона та мав намір стрибнути. Поліцейські прибули на місце події, де виявили чоловіка за огорожею мосту.

Працівники правоохоронних органів безперервно спілкувались з ним та пояснювали, що з будь-якої ситуації є вихід, та усіляко відвертали від думок про непоправне. Під час розмови поряд зупинилась небайдужа водійка, яка виявилась військовою психологинею та також долучилася до розмови і допомогла заспокоїти чоловіка.

Патрульні змогли підібрати вдалий момент, щоб наблизитись до чоловіка, схопили його за руки та відтягли в безпечне місце. Охоронці порядку викликали лікарів та передали їм громадянина.

Нагадаємо, що нещодавно поліція заявила, що у Київській області чоловік вбив свою неповнолітню доньку та знущався з сина. Він хотів стратити свою сімʼю разом із собою, щоб помститися своїй дружині, яка поїхала за кордон. Повідомляється, що під час останньої телефонної розмови подружжя у них сталася сварка через ревнощі чоловіка.

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