Перестрелка в Святошинском районе 8 ноября – полиция задержала мужчин с пистолетом

Задержание мужчин. Фото: Патрульная полиция

В Святошинском районе Киева в пятницу, 8 ноября, произошла перестрелка. Правоохранители задержали нарушителей и составили протокол.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной Полиции Киева в Facebook.

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Сегодня столичные патрульные получили сообщение о перестрелке в Святошинском районе Киева.

"Заявитель сообщил, что двое подвыпивших мужчин стреляли в воздух, вероятно, ради развлечения. Он предоставил детальное описание нарушителей, поэтому мы начали поиски", — говорится в сообщении.

Задержанный мужчина. Фото: Патрульная полиция

Правоохранители осмотрели близлежащие территории и обнаружили мужчин с оружием, которые вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали помощь и задержали нарушителей. Они имели с собой стартовый пистолет.

Изъятый пистолет. Фото: Патрульная полиция

Изъятый пистолет. Фото: Патрульная полиция

Во время задержания знакомая одного из нарушителей пыталась сесть в авто полицию, но ее предупредили об ответственности за препятствование полицейским и доставили мужчин в отделение.

В результате инцидента пострадавших нет, на нарушителей были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Скриншот поста патрульной полиции

Напомним, 2 ноября в полтавском ресторане компания из четырех мужчин избила парня, который заступился за девушку. Накануне они приставали к потерпевшей.

Среди нападавших был работник полиции, его отстранили от обязанностей, а дело передали в ГБР. Всех четырех мужчин задержали правоохранители.