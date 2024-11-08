Перестрелка в Святошинском районе 8 ноября – полиция задержала мужчин с пистолетом

В Киеве полиция задержала мужчин, которые устроили перестрелку
В Святошинском районе Киева в пятницу, 8 ноября, произошла перестрелка. Правоохранители задержали нарушителей и составили протокол.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной Полиции Киева в Facebook.
Перестрелка в Киеве 8 ноября
Сегодня столичные патрульные получили сообщение о перестрелке в Святошинском районе Киева.
"Заявитель сообщил, что двое подвыпивших мужчин стреляли в воздух, вероятно, ради развлечения. Он предоставил детальное описание нарушителей, поэтому мы начали поиски", — говорится в сообщении.
Правоохранители осмотрели близлежащие территории и обнаружили мужчин с оружием, которые вели себя агрессивно, поэтому патрульные вызвали помощь и задержали нарушителей. Они имели с собой стартовый пистолет.
Во время задержания знакомая одного из нарушителей пыталась сесть в авто полицию, но ее предупредили об ответственности за препятствование полицейским и доставили мужчин в отделение.
В результате инцидента пострадавших нет, на нарушителей были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Напомним, 2 ноября в полтавском ресторане компания из четырех мужчин избила парня, который заступился за девушку. Накануне они приставали к потерпевшей.
Среди нападавших был работник полиции, его отстранили от обязанностей, а дело передали в ГБР. Всех четырех мужчин задержали правоохранители.
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