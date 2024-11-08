Стрілянина у Святошинському районі 8 листопада - поліція затримала чоловіків з пістолетом

Затримання чоловіків. Фото: Патрульна поліція

У Святошинському районі Києва у п'ятницю, 8 листопада, сталася стрілянина. Правоохоронці затримали порушників та склали на них протокол.

Про це повідомила пресслужба Патрульної Поліції Києва у Facebook.

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Стрілянина у Києві 8 листопада

Сьогодні столичні патрульні отримали повідомлення про стрілянину у Святошинському районі Києва.

"Заявник повідомив, що двоє чоловіків напідпитку стріляли в повітря, ймовірно, заради розваги. Він надав детальний опис порушників, тож ми розпочали пошуки", — йдеться у повідомленні.

Затриманий чоловік. Фото: Патрульна поліція

Правоохоронці оглянули прилеглі території та виявили чоловіків зі зброєю, які поводилися агресивно, тому патрульні викликали підмогу й затримали порушників. Вони мали з собою стартовий пістолет.

Вилучений пістолет. Фото: Патрульна поліція

Вилучений пістолет. Фото: Патрульна поліція

Під час затримання знайома одного із порушників намагалася сісти до авто поліції, але її попередили про відповідальність за перешкоджання поліцейським та доставили чоловіків до відділку.

Внаслідок інциденту постраждалих немає, на порушників було склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та появу в громадському місці напідпитку.

Скриншот допису патрульної поліції

Нагадаємо, 2 листопада в полтавському ресторані компанія з чотирьох чоловіків побила хлопця, який заступився за дівчину. Напередодні вони чіплялися до потерпілої.

Серед нападників був працівник поліції, його відсторонили від обов'язків, а справу передали в ДБР. Всіх чотирьох чоловіків затримали правоохоронці.