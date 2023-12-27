Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві поліція затримала групу серійних розкрадачів квартир arrow

У Києві поліція затримала групу серійних розкрадачів квартир

27 грудня 2023 11:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві поліція затримала групу серійних розкрадачів квартир
Затримання зловмисника поліцією. Фото: поліція Києва
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.

Про це повідомили у поліції Києва.

Читайте також:

Розкрадали квартири киян

Правоохоронці затримали чоловіків, які обкрадали квартири жителів столиці. Зловмисниками виявилися 42-річний киянин  та 28-річний мешканець Київської області. 

Начальник столичного главку поліції Дмитро Шумейко зазначив, що фігуранти заздалегідь ретельно готувалися до вчинення кримінального правопорушення та вели тривале спостереження за квартирами потерпілих:

"Ми провели комплекс слідчих та розшукових заходів, у ході яких задокументували злочинну діяльність чоловіків. Відомо про шість фактів квартирних крадіжок, скоєних на території міста Києва, до яких причетні затримані. За результатами санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, мобільні телефони, ноутбуки, гроші у національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби", — розповів Шумейко.

крадії
Вилучені у зловмисників телефон і рація. Фото: поліція Києва
крадії
Вилучені у зловмисників інструменти для злому. Фото: скриншот
крадії
Вилучені у зловмисників монети. Фото: поліція Києва

Слідчі дії проти зловмисників

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів поліцейські вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, мобільні телефони, гроші у національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби.

Наразі слідчі володіють інформацією про причетність затриманих щонайменше до шести фактів крадіжок із квартир киян.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі викрили шахраїв, які прикидалися волонтерами. Злочинне угруповання збирало кошти начебто для допомоги військовим на фронті, однак використовували їх для своїх потреб.

Нагадуємо, що у Харкові поліція нейтралізувала велике наркоугруповання. Наркодилери щомісяця збували до двох тисяч доз психотропів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі