У Києві поліція затримала групу серійних розкрадачів квартир

Затримання зловмисника поліцією. Фото: поліція Києва

У Києві група зловмисників розкрадала квартири мешканців столиці. Відомо про щонайменше шість випадків.

Про це повідомили у поліції Києва.

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Розкрадали квартири киян

Правоохоронці затримали чоловіків, які обкрадали квартири жителів столиці. Зловмисниками виявилися 42-річний киянин та 28-річний мешканець Київської області.

Начальник столичного главку поліції Дмитро Шумейко зазначив, що фігуранти заздалегідь ретельно готувалися до вчинення кримінального правопорушення та вели тривале спостереження за квартирами потерпілих:

"Ми провели комплекс слідчих та розшукових заходів, у ході яких задокументували злочинну діяльність чоловіків. Відомо про шість фактів квартирних крадіжок, скоєних на території міста Києва, до яких причетні затримані. За результатами санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, мобільні телефони, ноутбуки, гроші у національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби", — розповів Шумейко.

Вилучені у зловмисників телефон і рація. Фото: поліція Києва

Вилучені у зловмисників інструменти для злому. Фото: скриншот

Вилучені у зловмисників монети. Фото: поліція Києва

Слідчі дії проти зловмисників

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів поліцейські вилучили магнітні ключі, відмички, відеокамери, мобільні телефони, гроші у національній та іноземній валюті, а також ювелірні вироби.

Наразі слідчі володіють інформацією про причетність затриманих щонайменше до шести фактів крадіжок із квартир киян.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до восьми років.

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