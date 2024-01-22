В Киеве полиция задержала организаторов мошеннических call-центров

Полиция задержала одного из участников преступной схемы. Фото: Нацполиция

В Киеве группа злоумышленников создала сеть фишинговых сall-центров и обманула десятки иностранцев почти на два миллиона чешских крон. В эквиваленте это составляет около трех миллионов гривен. Полицейским удалось задержать троих организаторов и пятерых исполнителей.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и Государственном бюро расследований.

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Правоохранители установили, что злоумышленники создавали фишинговые ссылки для распространения на чешских торговых интернет-площадках.

Их сообщники из мошеннических сall-центров на территории Киева убеждали иностранцев перейти по фейковым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

Когда клиенты мошенников вводили платежные данные на мошеннических ресурсах, сведения попадали организаторам схемы. Имея в своем распоряжении конфиденциальную информацию, аферисты выводили деньги со счетов держателей на подконтрольные банковские карты или конвертировали их в криптовалюту.

Правоохранитель с задержанным. Фото: Национальная полиция

Полицейский работает над делом. Фото: Национальная полиция

Мероприятия правоохранителей

Правоохранители провели 29 обысков и изъяли доказательства противоправной деятельности. Речь идет о компьютерной технике и мобильных телефонах. кроме того, полиция задержала троих организаторов и пятерых исполнителей.

Анализируя информацию, содержащуюся в изъятой технике, полицейские установили еще одного организатора "схемы" и восьмерых его сообщников.

Организаторы и восемь исполнителей были задержаны. Злоумышленникам и их ранее задержанным сообщникам следователи полиции Киева сообщили о подозрениях, в том числе по дополнительным эпизодам уголовных правонарушений.

Действия фигурантов квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, в зависимости от участия в преступной деятельности:

ч. 4, 5 ст. 190 (Мошенничество);

ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос по избранию фигурантам мер пресечения.

Изъятые у злоумышленников телефоны, документы и банковские карты. Фото: Национальная полиция

Ранее мы сообщали, что в Киеве полицейские разоблачили еще два мошеннических call-центра, которые располагались в Соломенском районе столицы. Фигурантам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, что в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров. Они почти во всех крупных бизнес-центрах в Украине.