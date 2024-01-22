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У Києві поліція затримала організаторів шахрайських call-центрів

22 січня 2024 14:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві поліція затримала організаторів шахрайських call-центрів
Поліція затримала одного з учасників злочинної схеми. Фото: Нацполіція
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві група зловмисників створила мережу фішингових сall-центрів і ошукала десятки іноземців на майже два мільйони чеських крон. В еквіваленті це складає близько трьох мільйонів гривень. Поліцейським вдалося затримати трьох організаторів та п’ятьох виконавців.

Про це повідомили в Національній поліції України та Державному бюро розслідувань

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Правоохоронці встановили, що зловмисники створювали фішингові посилання для розповсюдження на чеських торгівельних інтернет-майданчиках.

Їх спільники з шахрайських сall-центрів на території Києва переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

Коли клієнти шахраїв вводили платіжні дані на шахрайських ресурсах, відомості потрапляли до організаторів схеми. Маючи у своєму розпорядженні конфіденційну інформацію, аферисти виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.

Нацполіція
Правоохоронець із затриманим. Фото: Національна поліція
Нацполіція
Поліцейський працює над справою. Фото: Національна поліція

Заходи правоохоронців

Правоохоронці провели 29 обшуків та вилучили докази протиправної діяльності. Йдеться про комп’ютерну техніку і мобільні телефони. крім того, поліція затримала трьох організаторів та п’ятьох виконавців.

Аналізуючи інформацію, яка містилася у вилученій техніці, поліцейські встановили ще одного організатора "схеми" та вісьмох його спільників.

Організатора та вісьмох виконавців було затримано. Зловмисникам та їх раніше затриманим спільникам слідчі поліції Києва повідомили про підозри, у тому числі за додатковими епізодами кримінальних правопорушень.

Дії фігурантів кваліфіковані  за кількома статтями Кримінального кодексу, залежно від участі у злочинній діяльності:

  •  ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство);
  •  ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  •  ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).

Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

поліція
Вилучені у зловмисників телефони, документи та банківські картки. Фото: Національна поліція  

Раніше ми повідомляли, що у Києві поліцейські викрили ще два шахрайські call-центри, що розташовувалися у Солом'янському районі столиці. Фігурантам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Вони є майже у всіх великих бізнес-центрах в Україні.

Київ
ДБР
Україна
шахрайство
Кримінал

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