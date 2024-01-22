У Києві поліція затримала організаторів шахрайських call-центрів
У Києві група зловмисників створила мережу фішингових сall-центрів і ошукала десятки іноземців на майже два мільйони чеських крон. В еквіваленті це складає близько трьох мільйонів гривень. Поліцейським вдалося затримати трьох організаторів та п’ятьох виконавців.
Про це повідомили в Національній поліції України та Державному бюро розслідувань.
Дурили людей за допомогою шахрайських сall-центрів
Правоохоронці встановили, що зловмисники створювали фішингові посилання для розповсюдження на чеських торгівельних інтернет-майданчиках.
Їх спільники з шахрайських сall-центрів на території Києва переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товарів чи послуг.
Коли клієнти шахраїв вводили платіжні дані на шахрайських ресурсах, відомості потрапляли до організаторів схеми. Маючи у своєму розпорядженні конфіденційну інформацію, аферисти виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.
Заходи правоохоронців
Правоохоронці провели 29 обшуків та вилучили докази протиправної діяльності. Йдеться про комп’ютерну техніку і мобільні телефони. крім того, поліція затримала трьох організаторів та п’ятьох виконавців.
Аналізуючи інформацію, яка містилася у вилученій техніці, поліцейські встановили ще одного організатора "схеми" та вісьмох його спільників.
Організатора та вісьмох виконавців було затримано. Зловмисникам та їх раніше затриманим спільникам слідчі поліції Києва повідомили про підозри, у тому числі за додатковими епізодами кримінальних правопорушень.
Дії фігурантів кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу, залежно від участі у злочинній діяльності:
- ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство);
- ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж).
Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.
Раніше ми повідомляли, що у Києві поліцейські викрили ще два шахрайські call-центри, що розташовувалися у Солом'янському районі столиці. Фігурантам загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше народний депутат України Артем Дмитрук в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE розповів, що в Україні функціонує понад дві тисячі шахрайських кол-центрів. Вони є майже у всіх великих бізнес-центрах в Україні.
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