В Киеве парень погиб от удара током на электричке

Правоохранители на месте несчастного случая. Фото: Полиция Киева

В Киеве в больнице умер 12-летний парень, который залез между вагонами электрички "Киев-Козятин". Он получил тяжелые травмы, ожоги и переломы из-за смертельного удара током мощностью 25 000 В.

Об этом стало известно из соцсетей.

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Парень умер от удара током между вагонами электрички

Подросток публиковал в соцсетях видео, где показывал свои опасные прогулки и рассказывал о намерениях покататься на вагонах электрички.

Впрочем, когда несовершеннолетний вылез на вагон электрички, его ударило электрическим током. Свидетели происшествия пытались оказать ему помощь, однако полученные травмы оказались критическими.

Вследствие удара током парень получил серьезные внутренние и внешние ожоги, а также потерял большое количество крови. Кроме того, в результате падения с межвагонного соединения он получил переломы конечностей.

Напомним, о несчастном случае в Киеве стало известно 13 марта. Тогда стало известно, что парня госпитализировали в тяжелом состоянии.

Недавно подобный трагический случай произошел в Одессе — двое подростков пытались проехаться на крыше грузового вагона и получили сильный удар током.