Дмитрия Бендикова провели в последний путь в Киеве

В Киеве прощаются с военным и журналистом Дмитрием Бендиковым. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 25 марта, в Киеве состоялось прощание с журналистом Дмитрием Бендиковым. Он присоединился к армии в июле 2024 года. Служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Прощание с Дмитрием Бендиковым

Дмитрий Бендиков до службы в армии работал журналистом. На сайте Новости.LIVE мужчина работал главой экономической рубрики до марта 2022 года. Чуть больше года назад Дмитрий присоединился к рядам Сил безопасности и обороны. Он служил в 3 ОШБр. Военный погиб во время выполнения боевого задания.

Родные и близкие пришли попрощаться с Дмитрием Бендиковым. Фото: Новини.LIVE

Простились с павшим защитником и медийщиком в Киеве. Провести Дмитрия Бендикова в последний земной путь пришли родные, близкие и побратимы.

Военный держит фото павшего военного. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Дмитрием Бендиковым. Фото: Новини.LIVE

Портрет Дмитрия Бендикова. Фото: Новини.LIVE

Военные на прощании с Дмитрием Бендиковым на прощание. Фото: Новини.LIVE

Военнослужащие на прощании с Дмитрием Бендиковым. Фото: Новини.LIVE

Прощание с военным и журналистом Дмитрием Бендиковым. Фото: Новини.LIVE

Напомним, о гибели украинского журналиста Дмитрия Бендикова стало известно в четверг, 20 марта. Последнее боевое задание защитник выполнял на востоке Украины.

Также мы писали о том, что в Одессе попрощались с убитым активистом Демьяном Ганулом. Сотни людей пришли провести мужчину в последний путь.