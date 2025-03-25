Дмитрия Бендикова провели в последний путь в Киеве

В Киеве попрощались с погибшим журналистом Дмитрием Бендиковым
Во вторник, 25 марта, в Киеве состоялось прощание с журналистом Дмитрием Бендиковым. Он присоединился к армии в июле 2024 года. Служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Прощание с Дмитрием Бендиковым
Дмитрий Бендиков до службы в армии работал журналистом. На сайте Новости.LIVE мужчина работал главой экономической рубрики до марта 2022 года. Чуть больше года назад Дмитрий присоединился к рядам Сил безопасности и обороны. Он служил в 3 ОШБр. Военный погиб во время выполнения боевого задания.
Простились с павшим защитником и медийщиком в Киеве. Провести Дмитрия Бендикова в последний земной путь пришли родные, близкие и побратимы.
Напомним, о гибели украинского журналиста Дмитрия Бендикова стало известно в четверг, 20 марта. Последнее боевое задание защитник выполнял на востоке Украины.
Также мы писали о том, что в Одессе попрощались с убитым активистом Демьяном Ганулом. Сотни людей пришли провести мужчину в последний путь.
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