Дмитра Бєндікова провели в останню путь у Києві

У Києві прощаються з військовим та журналістом Дмитром Бєндіковим. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 25 березня, у Києві відбулося прощання з журналістом Дмитром Бєндіковим. Він долучився до армії у липні 2024 року. Служив у Третій окремій штурмовій бригаді.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Прощання з Дмитром Бєндіковим

Дмитро Бєндіков до служби в армії працював журналістом. На сайті Новини.LIVE чоловік працював головою економічної рубрики до березня 2022 року. Трохи більше як рік тому Дмитро долучився до лав Сил безпеки й оборони. Він служив у 3-й ОШБр. Військовий загинув під час виконання бойового завдання.

Рідні та близькі прийшли попрощатися з Дмитром Бєндіковим. Фото: Новини.LIVE

Попрощалися з полеглим оборонцем та медійником у Києві. Провести Дмитра Бєндікова в останню земну путь прийшли рідні, близькі та побратими.

Військовий тримає фото полеглого військового. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Дмитром Бєндіковим. Фото: Новини.LIVE

Портрет Дмитра Бєндікова. Фото: Новини.LIVE

Військові на прощанні з Дмитром Бєндіковим. Фото: Новини.LIVE

Військовослужбовці на прощанні з Дмитром Бєндіковим. Фото: Новини.LIVE

Прощання з військовим та журналістом Дмитром Бєндіковим. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, про загибель українського журналіста Дмитра Бєндікова стало відомо у четвер, 20 березня. Останнє бойове завдання оборонець виконував на сході України.

Також ми писали про те, що в Одесі попрощалися з вбитим активістом Дем'яном Ганулом. Сотні людей прийшли провести чоловіка в останню путь.