В Киеве 2 марта попрощались с хореографом и воином Владимиром Раковым

В Киеве попрощались с воином и хореографом Владимиром Раковым
В Киеве в воскресенье, 2 марта, попрощались с хореографом и воином Владимиром Раковым. Он погиб 6 января в возрасте 29 лет.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Киевляне попрощались с Владимиром Раковым
Владимир является победителем шестого сезона "Танцуют все!". В 2018 году его команда Wonder Crew одержала победу на World of Dance в Берлине.
Свое танцевальное мастерство он оттачивал в США, обучаясь в престижных школах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.
После начала широкомасштабной российской агрессии Владимир присоединился к Вооруженным силам Украины, где служил в 24-й ОМБр имени короля Даниила.
Напомним, в ночь на 27 февраля во время боевого выезда погиб пилот беспилотника подразделения "Птахи Мадяра" Василий Ратушный.
Также в Киеве попрощались с 48-летним бойцом 207-го батальона 241-й отдельной бригады ТрО ВСУ, журналистом и документалистом Ярославом "Брилем" Шапочкой.
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