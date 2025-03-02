В Киеве 2 марта попрощались с хореографом и воином Владимиром Раковым

Владимир Раков. Фото: соцсети

В Киеве в воскресенье, 2 марта, попрощались с хореографом и воином Владимиром Раковым. Он погиб 6 января в возрасте 29 лет.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Владимир является победителем шестого сезона "Танцуют все!". В 2018 году его команда Wonder Crew одержала победу на World of Dance в Берлине.

Владимир Раков. Фото: соцсети

Свое танцевальное мастерство он оттачивал в США, обучаясь в престижных школах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

После начала широкомасштабной российской агрессии Владимир присоединился к Вооруженным силам Украины, где служил в 24-й ОМБр имени короля Даниила.

Напомним, в ночь на 27 февраля во время боевого выезда погиб пилот беспилотника подразделения "Птахи Мадяра" Василий Ратушный.

Также в Киеве попрощались с 48-летним бойцом 207-го батальона 241-й отдельной бригады ТрО ВСУ, журналистом и документалистом Ярославом "Брилем" Шапочкой.