У Києві 2 березня попрощалися з хореографом і воїном Володимиром Раковим

Володимир Раков. Фото: соцмережі

У Києві у неділю, 2 березня, попрощались з хореографом і воїном Володимиром Раковим. Він загинув 6 січня у віці 29 років.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Володимир є переможцем шостого сезону "Танцюють всі!". У 2018 році його команда Wonder Crew здобула перемогу на World of Dance у Берліні.

Володимир Раков. Фото: соцмережі

Свою танцювальну майстерність він відточував у США, навчаючись у престижних школах Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.

Після початку широкомасштабної російської агресії Володимир приєднався до Збройних сил України, де служив в 24-й ОМБр імені короля Данила.

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого під час бойового виїзду загинув пілот безпілотника підрозділу "Птахи Мадяра" Василь Ратушний.

Також у Києві попрощалися з 48-річним бійцем 207-го батальйону 241-ї окремої бригади ТрО ЗСУ, журналістом і документалістом Ярославом "Брилем" Шапочкою.