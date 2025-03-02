У Києві 2 березня попрощалися з хореографом і воїном Володимиром Раковим

У Києві попрощались з воїном та хореографом Володимиром Раковим
У Києві у неділю, 2 березня, попрощались з хореографом і воїном Володимиром Раковим. Він загинув 6 січня у віці 29 років.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Кияни попрощались з Володимиром Раковим
Володимир є переможцем шостого сезону "Танцюють всі!". У 2018 році його команда Wonder Crew здобула перемогу на World of Dance у Берліні.
Свою танцювальну майстерність він відточував у США, навчаючись у престижних школах Нью-Йорка та Лос-Анджелеса.
Після початку широкомасштабної російської агресії Володимир приєднався до Збройних сил України, де служив в 24-й ОМБр імені короля Данила.
Нагадаємо, у ніч на 27 лютого під час бойового виїзду загинув пілот безпілотника підрозділу "Птахи Мадяра" Василь Ратушний.
Також у Києві попрощалися з 48-річним бійцем 207-го батальйону 241-ї окремої бригади ТрО ЗСУ, журналістом і документалістом Ярославом "Брилем" Шапочкою.
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