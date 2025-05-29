В Киеве разоблачили чиновника ГМС на премиях на 350 тыс. грн

В Киеве чиновник ГМС выписал себе премий на 350 тыс. грн
В Киеве сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из областных управлений Государственной миграционной службы в Луганской области. Он незаконно начислил себе почти 350 тысяч гривен премий.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 29 мая.
Начислил себе премии
Мужчина, находясь на должности руководителя областного управления ГМС, без согласования и злоупотребляя служебным положением предоставил подчиненным указания начислять ему премии, после чего сам подписал платежные документы.
Таким образом, за август-декабрь 2022 года он незаконно получил почти 350 тысяч гривен доплат.
Киевская городская прокуратура сообщила ему о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.
Напомним, НАБУ и САП объявили дополнительные подозрения экс-главе Минздрава Максиму Степанову в получении взятки и легализации доходов.
А НАПК проверило более 20 деклараций должностных лиц ТЦК и СП и выявило нарушений почти на 37 миллионов гривен.
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