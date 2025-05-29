У Києві викрили посадовця ДМС на преміях на 350 тис. грн

Вручення підозри. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру колишньому керівнику одного з обласних управлінь Державної міграційної служби у Луганській області. Він незаконно нарахував собі майже 350 тисяч гривень премій.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 29 травня.

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Нарахував собі премії

Чоловік, перебуваючи на посаді керівника обласного управління ДМС, без погодження та зловживаючи службовим становищем надав підлеглим вказівки нараховувати йому премії, після чого сам підписав платіжні документи.

Посадовець. Фото: Київська міська прокуратура

Таким чином, за серпень-грудень 2022 року він незаконно отримав майже 350 тисяч гривень доплат.

Київська міська прокуратура повідомила йому про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, НАБУ та САП оголосили додаткові підозри ексочільнику МОЗ Максиму Степанову в отриманні хабаря та легалізацію доходів.

А НАЗК перевірило понад 20 декларацій посадовців ТЦК та СП й виявило порушень на майже 37 мільйонів гривень.