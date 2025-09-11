Помогал уклонистам — в Киеве разоблачили чиновника Минобороны

Правоохранители во время разоблачения чиновника Минобороны. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве правоохранители разоблачили чиновника Министерства обороны Украины, который за деньги помогал мужчинам уклоняться от мобилизации. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 11 сентября.

Чиновник Минобороны помогал уклонистам — как его накажут

В Киеве полицейские разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически-важное предприятие ради бронирования.

По данным Нацполиции представитель Минобороны обещал военнообязанным работу на предприятии, которое имеет право предоставлять бронирование от мобилизации. Выяснилось, что он выступал посредником в коррупционной схеме и сейчас устанавливаются другие участники.

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения указанной суммы средств от "клиента".

В Нацполиции отмечают, что за незаконную сделку чиновнику может грозить до десяти лет заключения.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

По ходатайству следователей суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В целом ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

