Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве чиновник помогал за деньги уклоняться от мобилизации

В Киеве чиновник помогал за деньги уклоняться от мобилизации

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 15:06
Помогал уклонистам — в Киеве разоблачили чиновника Минобороны
Правоохранители во время разоблачения чиновника Минобороны. Фото: Нацполиция Украины

В Киеве правоохранители разоблачили чиновника Министерства обороны Украины, который за деньги помогал мужчинам уклоняться от мобилизации. За свои услуги он требовал 10 тысяч долларов.

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины в четверг, 11 сентября.

Реклама
Читайте также:
Ухилянти МОУ
Правоохранители во время разоблачения чиновника Минобороны. Фото: Нацполиция Украины

Чиновник Минобороны помогал уклонистам — как его накажут

В Киеве полицейские разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически-важное предприятие ради бронирования.

По данным Нацполиции представитель Минобороны обещал военнообязанным работу на предприятии, которое имеет право предоставлять бронирование от мобилизации. Выяснилось, что он выступал посредником в коррупционной схеме и сейчас устанавливаются другие участники.

Следователи задержали фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения указанной суммы средств от "клиента".

В Нацполиции отмечают, что за незаконную сделку чиновнику может грозить до десяти лет заключения.

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду любого действия с использованием предоставленного ему служебного положения, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды.

По ходатайству следователей суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В целом ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно на Львовщине разоблачили пятерых пограничников, которые способствовали незаконному выезду мужчин за границу.

Ранее в Одесской области разоблачили пограничника, который переправлял мужчин за границу, а свою деятельность маскировал под продажу билетов на футбол.

Киев Минобороны мобилизация війна уклонисты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации