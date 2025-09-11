Допомагав ухилянтам — у Києві викрили посадовця Міноборони

Правоохоронці під час викриття посадовця Міноборони. Фото: Нацполіція України

У Києві правоохоронці викрили посадовця Міністерства оборони України, який за гроші допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації. За свої послуги він вимагав 10 тисяч доларів.

Про це інформує пресслужба Національної поліції України у четвер, 11 вересня.

Правоохоронці під час викриття посадовця Міноборони. Фото: Нацполіція України

Посадовець Міноборони допомагав ухилянтам — як його покарають

У Києві поліціянти викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання.

За даними Нацполіції представник Міноборони обіцяв військовозобов’язаним роботу на підприємстві, яке має право надавати бронювання від мобілізації. З'ясувалося, що він виступав посередником у корупційній схемі та наразі встановлюються інші учасники.

Слідчі затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання зазначеної суми коштів від "клієнта".

У Нацполіції наголошують, що за незаконну оборудку посадовцю може загрожувати до десяти років ув'язнення.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За клопотанням слідчих суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно на Львівщині викрили п’ятьох прикордонників, які сприяли незаконному виїзду чоловіків за кордон.

Раніше на Одещині викрили прикордонника, який переправляв чоловіків за кордон, а свою діяльність маскував під продаж квитків на футбол.