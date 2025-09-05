Руководители КП в Киеве получили подозрения — разворовали деньги на закупках

Обыски у подозреваемого. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Трое руководителей коммунальных предприятий и инженер в Киеве получили подозрения. Они подозреваются в растрате государственных средств.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре 5 сентября.

Подозрения киевским чиновникам

В прокуратуре рассказали, что первое подозрение получил инженер-сметчик общества, которое проводило ремонт укрытия в одной из школ Подольского района Киева. По данным правоохранителей, тогда на более 238 тыс. гривен завысили цену работ.

Действия подозреваемого квалифицировали как присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

О подозрении также сообщили начальнику КП "ДЭУ Подольского района" по факту служебной халатности, в результате чего закупили асфальтобетонную смесь по завышенным ценам. Это повлекло убытки территориальной общине Киева на сумму почти 750 тыс. гривен.

Еще одно подозрение получил и руководитель КП "ДЭУ Голосеевского района". Из-за его служебной халатности закупили соль по завышенным ценам не у государственного предприятия, а у посредника. В результате бюджет понес убытки на более 828 тыс. грн.

Кроме того, сообщено о подозрении начальнику КП "ДЭУ Святошинского района". Его подозревают в переплате 435 грн во время закупок асфальтобетонной смеси.

В прокуратуре отметили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, ранее НАБУ объявило о подозрении генералу Илье Витюку. Следствие установило, что в декабре 2023 года офицер приобрел квартиру стоимостью 21,6 млн грн.

Кроме того, НАБУ разоблачило ряд должностных лиц, причастных к коррупционной схеме по закупке программного обеспечения для Минсоцполитики. Они нанесли ущерб бюджету на 29 млн грн.