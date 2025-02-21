Российские детали для УЗ — чиновник из Киева получил подозрение

В Киеве чиновник хотел продать УЗ российские детали
Предприниматель из Киева пытался продать филиалу АО "Укрзализныця" российские электронагреватели, использовав для этого поддельные сертификаты. Ему сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, 21 февраля.
Махинации с российскими деталями для УЗ
Правоохранители узнали, что предприниматель побудил руководителей частного общества принять участие в тендере филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" на закупку высоковольтных патронных электронагревателей, которые потом сам планировал поставить от имени победителя закупки.
Для того, чтобы соответствовать условиям тендера, он решил использовать поддельный сертификат соответствия товаров и документ о том, что предприятие уже поставляло такие электронагреватели другому обществу, таким образом оно является надежным поставщиком.
"В конце концов общество с поддельными документами стало победителем тендера. В дальнейшем организатор этой схемы планировал поставить железнодорожникам электронагреватели российского производства, которые не соответствуют условиям тендера", — говорится в сообщении.
Как известно, правоохранителям в последний момент удалось предотвратить перечисление 330 тысяч гривен за продукцию ненадлежащего качества.
Предпринимателю сообщили о подозрении в подделке документов и мошенничестве.
Напомним, недавно ГБР разоблачило схему покупки некачественных аптечек для ВСУ на 58 млн грн. С целью возмещения нанесенного ущерба судом наложены аресты на имущество фигурантов дела.
Также мы писали, что 11 февраля СБУ и полиция пришли с обысками в Киевавтодор. Правоохранители расследуют дело по закупке техники для нужд дорожного хозяйства.
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