Российские детали для УЗ — чиновник из Киева получил подозрение

Российские электронагреватели, которые хотели продать УЗ. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Предприниматель из Киева пытался продать филиалу АО "Укрзализныця" российские электронагреватели, использовав для этого поддельные сертификаты. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в пятницу, 21 февраля.

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Правоохранители узнали, что предприниматель побудил руководителей частного общества принять участие в тендере филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" на закупку высоковольтных патронных электронагревателей, которые потом сам планировал поставить от имени победителя закупки.

Российские электронагреватели, которые хотели продать УЗ. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Для того, чтобы соответствовать условиям тендера, он решил использовать поддельный сертификат соответствия товаров и документ о том, что предприятие уже поставляло такие электронагреватели другому обществу, таким образом оно является надежным поставщиком.

"В конце концов общество с поддельными документами стало победителем тендера. В дальнейшем организатор этой схемы планировал поставить железнодорожникам электронагреватели российского производства, которые не соответствуют условиям тендера", — говорится в сообщении.

Как известно, правоохранителям в последний момент удалось предотвратить перечисление 330 тысяч гривен за продукцию ненадлежащего качества.

Предпринимателю сообщили о подозрении в подделке документов и мошенничестве.

Напомним, недавно ГБР разоблачило схему покупки некачественных аптечек для ВСУ на 58 млн грн. С целью возмещения нанесенного ущерба судом наложены аресты на имущество фигурантов дела.

Также мы писали, что 11 февраля СБУ и полиция пришли с обысками в Киевавтодор. Правоохранители расследуют дело по закупке техники для нужд дорожного хозяйства.