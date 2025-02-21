Російські деталі для УЗ — посадовець з Києва отримав підозру

У Києві посадовець хотів продати УЗ російські деталі
Підприємець з Києва намагався продати філії АТ "Укрзалізниця" російські електронагрівачі, використавши для цього підроблені сертифікати. Йому повідомили про підозру.
Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, 21 лютого.
Махінації з російськими деталями для УЗ
Правоохоронці дізналися, що підприємець спонукав керівників приватного товариства взяти участь у тендері філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" на закупівлю високовольтних патронних електронагрівачів, які потім сам планував поставити від імені переможця закупівлі.
Для того, щоб відповідати умовам тендеру, він вирішив використати підроблений сертифікат відповідності товарів та документ, про те, що підприємство вже постачало такі електронагрівачі іншому товариству, таким чином воно є надійним постачальником.
"Зрештою товариство з підробленими документами стало переможцем тендеру. Надалі організатор цієї схеми планував поставити залізничникам електронагрівачі російського виробництва, що не відповідають умовам тендеру", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, правоохоронцям в останній момент вдалося запобігти перерахування 330 тисяч гривень за продукцію неналежної якості.
Підприємцю повідомили про підозру у підробленні документів та шахрайстві.
Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило схему купівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58 млн грн. З метою відшкодування завданих збитків судом накладено арешти на майно фігурантів справи.
Також ми писали, що 11 лютого СБУ та поліція прийшли з обшуками у Київавтодор. Правоохоронці розслідують справу щодо закупівлі техніки для потреб дорожнього господарства.
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