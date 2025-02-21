Російські деталі для УЗ — посадовець з Києва отримав підозру

Російські електронагрівачі, які хотіли продати УЗ. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Підприємець з Києва намагався продати філії АТ "Укрзалізниця" російські електронагрівачі, використавши для цього підроблені сертифікати. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у п'ятницю, 21 лютого.

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Правоохоронці дізналися, що підприємець спонукав керівників приватного товариства взяти участь у тендері філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" на закупівлю високовольтних патронних електронагрівачів, які потім сам планував поставити від імені переможця закупівлі.

Російські електронагрівачі, які хотіли продати УЗ. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Для того, щоб відповідати умовам тендеру, він вирішив використати підроблений сертифікат відповідності товарів та документ, про те, що підприємство вже постачало такі електронагрівачі іншому товариству, таким чином воно є надійним постачальником.

"Зрештою товариство з підробленими документами стало переможцем тендеру. Надалі організатор цієї схеми планував поставити залізничникам електронагрівачі російського виробництва, що не відповідають умовам тендеру", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, правоохоронцям в останній момент вдалося запобігти перерахування 330 тисяч гривень за продукцію неналежної якості.

Підприємцю повідомили про підозру у підробленні документів та шахрайстві.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило схему купівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58 млн грн. З метою відшкодування завданих збитків судом накладено арешти на майно фігурантів справи.

Також ми писали, що 11 лютого СБУ та поліція прийшли з обшуками у Київавтодор. Правоохоронці розслідують справу щодо закупівлі техніки для потреб дорожнього господарства.