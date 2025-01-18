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В Киеве чиновница требовала у раненого бойца 5 тысяч долларов

18 января 2025 15:22
Ольга Антоновская - редактор
В Киеве чиновница требовала у раненого военного 5 тыс. долларов
Правоохранители задержали чиновницу, которая требовала взятку у раненого военного. Фото: Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор

В Киеве чиновница больницы решила нажиться на военном. Мужчина получил 28 ранений и уже был признан инвалидом второй категории. За подтверждение группы инвалидности женщина требовала у ветерана взятку в размере 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает полиция Киева в субботу, 18 января.

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Как отметили в полиции, злоумышленница, пользуясь своим служебным положением, решила заработать на защитнике. Военный получил на фронте 28 ранений, поэтому его признали инвалидом второй группы.

Мужчина обратился в медучреждение, чтобы подтвердить свой статус по здоровью. Однако вместо законной процедуры, заместитель директора по экспертизе временной нетрудоспособности одного из столичных медучреждений начала требовать деньги за оформление и направление документов на оценку экспертной командой врачей.

"При этом женщина заверила мужчину, что оснований давать ему направление для прохождения оценивания у нее якобы нет. Но за 5 тысяч долларов обещала подготовить пакет документов и договориться о подтверждении группы инвалидности", — сообщают в полиции.

Чиновница в Киеве требовала взятку у военного
Взятка, которую получила чиновница киевской больницы. Фото: Нацполиция

Злоумышленницу задержали сразу после передачи ей взятки в сумме 210 тысяч гривен. По месту жительства и работы женщины правоохранители провели обыски. Изъяли около 50 тысяч долларов, служебную документацию, штампы и врачебные справки с печатями.

Чиновница в Киеве требовала взятку у военного
Деньги, которые изъяли у злоумышленницы. Фото: Нацполиция

Полицейские вручили чиновнице подозрение по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове адвоката обвиняют в незаконной переправке военнообязанного через границу. Женщина взяла 7,5 тыс. долларов с уклониста за бронирование и беспрепятственный выезд из Украины.

В Киеве организованная группа изготавливала фальшивые справки о непригодности к военной службе. Стоимость таких "услуг" колебалась от 7 до 15 тысяч долларов.

Киев взятка ветераны инвалидность военнослужащие

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