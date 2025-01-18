У Києві посадовиця вимагала в пораненого військового 5 тис. доларів

Правоохоронці затримали посадовицю, яка вимагала хабар у пораненого військового. Фото: Нацполіція

У Києві посадовиця лікарні вирішила нажитися на військовому. Чоловік отримав 28 поранень та вже був визнаний інвалідом другої категорії. За підтвердження групи інвалідності жінка вимагала у ветерана хабар у розмірі 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє поліція Києва в суботу, 18 січня.

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Хабар за підтвердження інвалідності

Як зазначили у поліції, зловмисниця, користуючись своїм службовим становищем, вирішила заробити на захиснику. Військовий отримав на фронті 28 поранень, тож його визнали інвалідом другої групи.

Чоловік звернувся до медустанови, аби підтвердити свій статус по здоров'ю. Однак замість законної процедури, заступниця директора з експертизи тимчасової непрацездатності одного зі столичних медзакладів почала вимагати гроші за оформлення та направлення документів на оцінювання експертною командою лікарів.

"При цьому жінка запевнила чоловіка, що підстав давати йому направлення для проходження оцінювання у неї нібито немає. Але за 5 тисяч доларів обіцяла підготувати пакет документів та домовитись про підтвердження групи інвалідності", — повідомляють у поліції.

Хабар, який отримала посадовиця київської лікарні. Фото: Нацполіція

Зловмисницю затримали одразу після передачі їй хабаря у сумі 210 тисяч гривень. За місцем проживання та роботи жінки правоохоронці провели обшуки. Вилучили близько 50 тисяч доларів, службову документацію, штампи та лікарські довідки з печатками.

Гроші, які вилучили у зловмисниці. Фото: Нацполіція

Слідчі поліції вручили посадовиці підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові адвокатку звинувачують у незаконному переправленні військовозобов'язаного через кордон. Жінка взяла 7,5 тис. доларів з ухилянта за бронювання та безперешкодний виїзд з України.

У Києві організована група виготовляла фальшиві довідки про непридатність до військової служби. Вартість таких "послуг" коливалася від 7 до 15 тисяч доларів.