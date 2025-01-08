Організатори схеми білих квитків постануть перед судом у Києві

Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція

Національна поліція України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи, яка у Києві виготовляла фальшиві довідки про непридатність до військової служби. Організатором незаконної схеми став колишній працівник столичного військкомату, який залучив до злочинної діяльності чинного посадовця РТЦК та лікаря міської лікарні.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Київській області.

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Як працювала незаконна схема

У поліції розповіли, що зловмисники за хабар робили фіктивні медичні документи, що надалі дозволяло чоловікам уникати мобілізації та виїжджати за кордон. Вартість таких "послуг" у ділків коливалася від 7 до 15 тисяч доларів.

Поліцейські провели серію обшуків у квартирах фігурантів, у приміщеннях лікарні та територіального центру комплектування. Внаслідок чого було вилучено медичну документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони та 5 мільйонів гривень готівкою.

Слідчі дії поліції. Фото: Національна поліція

Центральна військово-лікарська комісія переглянула всі попередні рішення районних комісій щодо осіб, які скористалися послугами цієї групи, та скасувала їх.

Перевірка в лікарні. Фото: Національна поліція

Фігурантам висунули підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема незаконний перетин державного кордону під час воєнного стану, зловживання впливом, ухилення від призову на військову службу.

Для організатора та одного зі спільників суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, а третього підозрюваного відправили під нічний домашній арешт.

Санкції за найтяжчу статтю передбачають до дев’яти років позбавлення волі, заборону обіймати певні посади на три роки та конфіскацію майна.

Нагадаємо, також у Києві виник скандал на тлі підозр ексчиновника Київпатрансу про заволодіння ним 1,8 млн гривень бюджетних коштів.

Також у Києві чиновник завдав державі збитків на ремонті вентиляції.