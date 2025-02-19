В Киеве чиновник закупил удлинители для укрытий по завышенным ценам - детали

Чиновник РГА. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве сообщили о подозрении начальнику Управления образования Подольской районной государственной администрации. Дело касается переплаты на закупке удлинителей для укрытий на 130 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

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Переплатили за удлинители в укрытие

Так, для обустройства укрытий в учебных заведениях Подольского района приобрели 255 удлинителей по завышенным ценам. Это повлекло материальный ущерб бюджету на сумму более 130 тысяч гривен.

Поэтому правоохранители сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в условиях военного положения начальнику Управления образования Подольской РГА.

В прокуратуре напомнили, что ранее было зафиксировано растраты бюджетных средств должностными лицами этого же управления во время закупки 15 бензиновых генераторов для укрытий. Тогда нанесенный ущерб составил почти 340 тысяч гривен.

Кроме того, в результате завышения цен на закупках металлических школьных шкафов бюджет потерпел более 1,5 миллиона гривен убытков.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве бывший директор ритуальной службы закупил гранитные плиты для колумбарной с убытками 2 миллиона гривен.

А в Деснянском районе объявили подозрение исполняющему обязанности директора медучреждения. Она переплатила за ремонт почти 1,3 миллиона гривен.