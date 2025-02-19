У Києві чиновник закупив подовжувачі для укриттів за завищеними цінами - деталі

Посадовець РДА. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві повідомили про підозру начальнику Управління освіти Подільської районної державної адміністрації. Справа стосується переплати на закупівлі подовжувачів для укриттів на 130 тисяч гривень.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Переплатили за подовжувачі в укриття

Так, для облаштування укриттів в навчальних закладах Подільського району придбали 255 подовжувачів за завищеними цінами. Це спричинило матеріальні збитки бюджету на суму понад 130 тисяч гривень.

Тому правоохоронці повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів в умовах воєнного стану начальнику Управління освіти Подільської РДА.

У прокуратурі нагадали, що раніше було зафіксовано розтрати бюджетних коштів посадовцями цього ж управління під час закупівлі 15 бензинових генераторів для укриттів. Тоді завдані збитки сягнули майже 340 тисяч гривень.

Крім того, внаслідок завищення цін на закупівлях металевих шкільних шаф бюджет зазнав понад 1,5 мільйона гривень збитків.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві колишній директор ритуальної служби закупив гранітні плити для колумбарної зі збитками 2 мільйони гривень.

А в Деснянському районі оголосили підозру виконувачу обов'язків директора медзакладу. Вона переплатила за ремонт майже 1,3 мільйона гривень.