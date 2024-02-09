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В Киеве чиновников Гоструда разоблачили на взятке в полмиллиона гривен

9 февраля 2024 13:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве чиновников Гоструда разоблачили на взятке в полмиллиона гривен
Сотрудники прокуратуры и подозреваемый. Фото: Офис Генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области задержаны чиновники Государственной службы Украины по вопросам труда. Они подозреваются в получении полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в пятницу, 9 февраля.

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Руководителя и начальника управления одного из межрегиональных управлений государственной службы по труду и двух посредников подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Следствие стало известно, что должностные лица создали искусственные условия для проведения внеплановой проверки частного предприятия.

"После этого они сообщили руководителю общества, что он может избежать проверки за полмиллиона гривен. Для этого он должен заключить фиктивное соглашение по приобретению товаров у определенной организации и перевести на его счет указанную сумму", — сообщили в прокуратуре.

Человек задержан сразу после того, как они получили неправомерную выгоду. Продолжаются безотлагательные следственные и процессуальные действия, а также проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

прокуратура
Сотрудник СБУ задержал подозреваемого. Фото: Офис Генпрокурора
взятка
Сотрудник СБУ с подозреваемым. Фото: Офис Генпрокурора
чиновники
Следственные действия в помещении. Фото: Офис Генпрокурора

Ранее мы сообщали, что в Киеве чиновник Института урологии им. академика О.Ф. Возианова потребовал 6000 долларов за проведение безвозмездной операции. Он был задержан в момент получения средств. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Одесской области разоблачили работника таможенной службы, подозреваемого в организации коррупционной схемы. Чиновник за взятку пропускал в страну товар в обход необходимых процедур.

Киев
коррупция
взятка
Украина
Гоструда
прокуратура

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