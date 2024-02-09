В Киеве чиновников Гоструда разоблачили на взятке в полмиллиона гривен

Сотрудники прокуратуры и подозреваемый. Фото: Офис Генпрокурора

В Киевской области задержаны чиновники Государственной службы Украины по вопросам труда. Они подозреваются в получении полмиллиона гривен взятки за непроведение внеплановой проверки предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры в пятницу, 9 февраля.

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Руководителя и начальника управления одного из межрегиональных управлений государственной службы по труду и двух посредников подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Следствие стало известно, что должностные лица создали искусственные условия для проведения внеплановой проверки частного предприятия.

"После этого они сообщили руководителю общества, что он может избежать проверки за полмиллиона гривен. Для этого он должен заключить фиктивное соглашение по приобретению товаров у определенной организации и перевести на его счет указанную сумму", — сообщили в прокуратуре.

Человек задержан сразу после того, как они получили неправомерную выгоду. Продолжаются безотлагательные следственные и процессуальные действия, а также проверяется причастность к совершению преступления других лиц.

Сотрудник СБУ задержал подозреваемого. Фото: Офис Генпрокурора

Сотрудник СБУ с подозреваемым. Фото: Офис Генпрокурора

Следственные действия в помещении. Фото: Офис Генпрокурора

Ранее мы сообщали, что в Киеве чиновник Института урологии им. академика О.Ф. Возианова потребовал 6000 долларов за проведение безвозмездной операции. Он был задержан в момент получения средств. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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