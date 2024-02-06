У Києві викрили лікаря, який вимагав 6000 доларів за безоплатну операцію

Затримання посадовця. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві посадовець Інституту урології ім. академіка О.Ф. Возіанова вимагав 6000 доларів за проведення безоплатної операції. Його затримали під час отримання коштів, посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у вівторок, 6 лютого.

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Посадовець Інституту урології вимагав гроші за операцію

Шевченківська окружна прокуратура столиці скерувала до суду обвинувальний акт щодо завідувача відділу Інституту урології ім. академіка О.Ф. Возіанова за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.



Відомо, що він вимагав у постраждалої 6000 доларів за операцію для її батька та післяопераційне лікування, хоча ці послуги фінансуються державою, а для пацієнтів є безоплатними.

Правоохоронці затримали посадовця "на гарячому" під час одержання грошей. За місцем роботи та адресою проживання чоловіка вилучили 450 тис. гривень та 43,6 тис. доларів — на них наклали арешт.

Затримання посадовця. Фото: Київська міська прокуратура

Водночас під санкціями опинилося й майно обвинуваченого: три квартири, житловий будинок, земельна ділянка у Києві та автомобіль.

Тепер зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот допису Київської міської прокуратури

Нагадаємо, що у Київській міській дитячій лікарні спалахнув скандал через невиплату заробітної платні медикам. Працівники закладу не отримують кошти за свою роботу четвертий місяць поспіль.

Також ми писали, що після обшуків, які провели правоохоронці, Київський міський клінічний госпіталь ветеранів уклав договори щодо ремонту приміщень, вартість якого становила 288 млн гривень.