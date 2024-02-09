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У Києві посадовців Держпраці викрили на хабарі у пів мільйона гривень

9 лютого 2024 13:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві посадовців Держпраці викрили на хабарі у пів мільйона гривень
Працівники прокуратури і підозрюваний. Фото: Офіс Генпрокурора
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Київській області затримали посадовців Державної служби України з питань праці. Вони підозрюються в отриманні пів мільйона гривень хабаря за непроведення позапланової перевірки підприємства.

Про це повідомила пресслужба Київсьої обласної прокуратури у п'ятницю, 9 лютого.

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Керівника та начальника управління одного з міжрегіональних управлінь державної служби з питань праці та двох посередників підозрюють у вимаганні й одержанні хабара.

Слідству стало відомо, що посадовці створили штучні умови для проведення позапланової перевірки приватного підприємства.

"Після цього вони повідомили керівнику товариства, що він може уникнути перевірки за пів мільйона гривень. Для цього він має укласти фіктивну угоду з придбання товарів у певної організації та перевести на її рахунок зазначену суму", — повідомили в прокуратурі.  

Осіб затримано одразу після того, як вони отримали неправомірну вигоду. Продовжуються невідкладні слідчі та процесуальні дії, а також перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

прокуратура
Працівник СБУ затримав підозрюваного. Фото: Офіс Генпрокурора
хабар
Працівник СБУ з підозрюваним. Фото: Офіс Генпрокурора
посадовці
Слідчі дії у приміщенні. Фото: Офіс Генпрокурора 

Раніше ми повідомляли, що у Києві чиновник Інституту урології ім. академіка О.Ф. Возіанова вимагав 6000 доларів за проведення безоплатної операції. Його затримали в момент отримання коштів. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

В Одеській області викрили працівника митної служби, якого підозрюють в організації корупційної схеми. Посадовець за хабар пропускав до країни товар в обхід необхідних процедур.

Київ
корупція
хабар
Україна
Держпраці
прокуратура

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