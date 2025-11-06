Видео
Видео

В Киеве должностных лиц Госпродпотребслужбы поймали на взятках

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 17:19
обновлено: 17:20
В Киеве должностных лиц Госпродпотребслужбы поймали на взяточничестве
Взятка. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Киеве сообщили о подозрении начальнику одного из районных управлений ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области и инспектору другого управления. По данным следствия, они требовали ежемесячные взятки от предприятия, которое выращивает птицу.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре в четверг, 6 ноября.

Следствие установило, что после расширения производства компания инициировала официальную проверку для получения разрешительных документов.

После этого чиновники сообщили представителям бизнеса, что те должны платить ежемесячно 25 тысяч гривен, а впоследствии — 40 тысяч гривен. Часть средств, по версии следствия, требовали для "положительных результатов" лабораторных исследований продукции.

Переговоры с предпринимателями вел руководитель одного из районных управлений, который не проводил проверку, но имел контакты с теми, кто ее осуществлял.

Посадовців Держпродспоживслужби підозрюють у вимаганні хабарів
Задержание подозреваемой по делу. Фото: Киевская городская прокуратура

Начальнику управления объявлено подозрение в пособничестве в получении неправомерной выгоды должностным лицом, инспектору - в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Обоих подозреваемых задержали, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают других работников Госпродпотребслужбы, которые могут быть причастны к схеме.

Напомним, в Киеве разоблачили схему присвоения средств на закупках запчастей для автомобилей скорой помощи.

А также в столице 12 должностных лиц коммунальных предприятий и РГА подозревают в служебной халатности и причастности к схемам хищения бюджетных средств.

Киев коррупция взятка прокуратура расследование
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
