Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві посадовців Держпродспоживслужби спіймали на хабарях

У Києві посадовців Держпродспоживслужби спіймали на хабарях

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 17:19
Оновлено: 17:20
У Києві посадовців Держпродспоживслужби впіймали на хабарництві
Хабар. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві повідомили про підозру начальнику одного з районних управлінь ГУ Держпродспоживслужби в Київській області та інспекторці іншого управління. За даними слідства, вони вимагали щомісячні хабарі від підприємства, що вирощує птицю.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, 6 листопада.

Реклама
Читайте також:

Посадовців Держпродспоживслужби підозрюють у хабарництві

Слідство встановило, що після розширення виробництва компанія ініціювала офіційну перевірку для отримання дозвільних документів.

Після цього посадовці повідомили представникам бізнесу, що ті мають сплачувати щомісяця 25 тисяч гривень, а згодом — 40 тисяч гривень. Частину коштів, за версією слідства, вимагали для "позитивних результатів" лабораторних досліджень продукції.

Переговори з підприємцями вів керівник одного з районних управлінь, який не проводив перевірку, але мав контакти з тими, хто її здійснював.

Посадовців Держпродспоживслужби підозрюють у вимаганні хабарів
Затримання підозрюваної у справі. Фото: Київська міська прокуратура

Начальнику управління оголошено підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, інспекторці — у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Обох підозрюваних затримали, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших працівників Держпродспоживслужби, які можуть бути причетні до схеми.

Нагадаємо, у Києві викрили схему привласнення коштів на закупівлях запчастин для автомобілів швидкої допомоги.

А також у столиці 12 посадовців комунальних підприємств та РДА підозрюють у службовій недбалості та причетності до схем розкрадання бюджетних коштів.

Київ корупція хабар прокуратура розслідування
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації