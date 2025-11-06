У Києві посадовців Держпродспоживслужби впіймали на хабарництві

Хабар. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Києві повідомили про підозру начальнику одного з районних управлінь ГУ Держпродспоживслужби в Київській області та інспекторці іншого управління. За даними слідства, вони вимагали щомісячні хабарі від підприємства, що вирощує птицю.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі у четвер, 6 листопада.

Слідство встановило, що після розширення виробництва компанія ініціювала офіційну перевірку для отримання дозвільних документів.

Після цього посадовці повідомили представникам бізнесу, що ті мають сплачувати щомісяця 25 тисяч гривень, а згодом — 40 тисяч гривень. Частину коштів, за версією слідства, вимагали для "позитивних результатів" лабораторних досліджень продукції.

Переговори з підприємцями вів керівник одного з районних управлінь, який не проводив перевірку, але мав контакти з тими, хто її здійснював.

Затримання підозрюваної у справі. Фото: Київська міська прокуратура

Начальнику управління оголошено підозру у пособництві в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, інспекторці — у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.

Обох підозрюваних затримали, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших працівників Держпродспоживслужби, які можуть бути причетні до схеми.

