В Киеве на Лесной загорелась маршрутка

Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное архивное: ГСЧС Киевщины

В Киеве в микрорайоне "Лесной" вспыхнула маршрутка. В сети появилось видео, как автобус пылает посреди дороги.

Об инциденте сообщают очевидцы в местных Telegram-каналах.

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На обнародованных фото и видео видно, как транспортное средство охвачено пламенем. Информации о причинах возгорания пока нет. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

На место происшествия, вероятно, выехали спасатели, однако официальных комментариев от ГСЧС или полиции по состоянию на данный момент не обнародовано.

Напомним, также в Киеве сегодня, 2 июня, произошел пожар возле ТРЦ DREAM yellow.

Тем временем в Харькове продолжается ликвидация последствий российских атак по городу ракетами и дронами.