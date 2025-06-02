У Києві на Лісовій загорілася маршрутка

Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне архівне: ДСНС Київщини

У Києві в мікрорайоні "Лісовий" спалахнула маршрутка. У мережі з'явилося відео, як автобус палає посеред дороги.

Про інцидент повідомляють очевидці у місцевих Telegram-каналах.

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На оприлюднених фото й відео видно, як транспортний засіб охоплено полум’ям. Інформації про причини займання наразі немає. Також поки що невідомо, чи є постраждалі.

На місце події, ймовірно, виїхали рятувальники, однак офіційних коментарів від ДСНС або поліції станом на цей момент не оприлюднено.

Нагадаємо, також в Києві сьогодні, 2 червня, сталася пожежа біля ТРЦ DREAM yellow.

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