Парковка авто во дворах Киева — в КГГА решили усилить контроль

Автомобильная парковка. Иллюстративное фото: vgorode.ua

В Киеве усилят контроль за парковкой во дворах, поскольку неправильно припаркованные авто затрудняют спасательные операции после атак РФ. Это не быстрый процесс, но его уже начали.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в Facebook, 24 марта.

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Контроль за парковкой

По словам Ткаченко, после последней массированной дроновой атаки спасатели столкнулись с проблемой доступа к местам "прилетов" из-за плотно запаркованных дворов. Это усложнило проведение спасательных работ и развертывание спецтехники.

"Дал поручение Департаменту муниципальной безопасности и Департаменту территориального контроля КГГА обеспечить постоянное инспектирование проблемных участков жилой застройки на предмет нарушения правил парковки. Также к этому процессу будут привлечены управляющие компании, ОСМД, ЖСК", — говорится в сообщении.

Председатель КГГА подчеркнул, что департаменту транспортной инфраструктуры поручено разработать план обустройства антипарковочной инфраструктуры, а вместе с Департаментом финансов — найти источники финансирования для реализации этих мероприятий.

"Приобщаем к этой задаче и ГСЧС Киева. Совместно с городскими департаментами они определят перечень адресов и подъездов к домам, где необходимо обеспечить проезд спецтехники", — отметил Ткаченко.

Глава администрации Киева отметил, что это не быстрый процесс, но его уже начали.

"В то же время прошу киевлян способствовать тому, чтобы дворы были в полной доступности для работы экстренных служб. Не запарковывайте дворы, сообщайте о брошенных авто или транспортных средствах, которые перегораживают проезды", — подытожил чиновник.

Сообщение Ткаченко в Facebook

Ранее в Киеве запретили эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги.

Также мы писали, что в Киеве начали систематически проверять и контролировать соблюдение правил парковки.