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У Києві не евакуйовуватимуть автівки під час тривоги — КМВА

10 березня 2025 16:31
Євтушенко Аліна - редактор
У Києві не евакуйовуватимуть автомобілі під час повітряної тривоги
Евакуація авто у Києві. Фото: КМДА
Євтушенко Аліна - редактор

У Києві офіційно заборонили евакуацію приватних автомобілів під час повітряної тривоги. Окрім випадків, коли вони перешкоджають руху спецтранспорту. 

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 10 березня.

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Доручення про припинення евакуації авто. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

У Києві заборонили евакуацію авто під час тривоги

За словами очільника КМВА, відтепер у столиці не будуть евакуйовувати приватні автомобілі під час повітряної тривоги. Тимур Ткаченко видав для цього відповідне доручення. 

"Як анонсував раніше — дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", — написав начальник КМВА. А також опублікував фото цього доручення.

У документі зазначається, що евакуювати автівку під час тривогу можуть лише у випадках, коли розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає руху рятувальної, спеціальної комунальної техніки, громадського транспорту, військової техніки, машин швидкої медичної допомоги.

Мета цього рішення — уникнути випадків, коли евакуація транспорту заважає власникам дістатися до укриттів під час тривоги.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві на станції метро "Палац Україна" демонтували мозаїку. Це відбулося грубо та без належної реставраційної підготовки.

Крім того, 9 березня у столиці закривали на вхід для пасажирів станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір". Причиною обмежень стало потрапляння під  поїзд на станції "Вирлиця" пасажира.

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