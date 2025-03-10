У Києві не евакуйовуватимуть автомобілі під час повітряної тривоги

У Києві не евакуйовуватимуть автівки під час тривоги — КМВА
У Києві офіційно заборонили евакуацію приватних автомобілів під час повітряної тривоги. Окрім випадків, коли вони перешкоджають руху спецтранспорту.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram у понеділок, 10 березня.
У Києві заборонили евакуацію авто під час тривоги
За словами очільника КМВА, відтепер у столиці не будуть евакуйовувати приватні автомобілі під час повітряної тривоги. Тимур Ткаченко видав для цього відповідне доручення.
"Як анонсував раніше — дав офіційне доручення припинити тимчасове затримання, тобто евакуацію, приватних авто під час повітряної тривоги. Нарешті врегулювали це питання не з голосу, а в нормальному порядку", — написав начальник КМВА. А також опублікував фото цього доручення.
У документі зазначається, що евакуювати автівку під час тривогу можуть лише у випадках, коли розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає руху рятувальної, спеціальної комунальної техніки, громадського транспорту, військової техніки, машин швидкої медичної допомоги.
Мета цього рішення — уникнути випадків, коли евакуація транспорту заважає власникам дістатися до укриттів під час тривоги.
Нагадаємо, що нещодавно у Києві на станції метро "Палац Україна" демонтували мозаїку. Це відбулося грубо та без належної реставраційної підготовки.
Крім того, 9 березня у столиці закривали на вхід для пасажирів станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір". Причиною обмежень стало потрапляння під поїзд на станції "Вирлиця" пасажира.
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