Паркування авто у дворах Києва — в КМВА вирішили посилити контроль

Автомобільна парковка у дворі. Ілюстративне фото: vgorode.ua

У Києві посилять контроль за паркуванням у дворах, оскільки неправильно припарковані авто ускладнюють рятувальні операції після атак РФ. Це не швидкий процес, але його вже розпочали.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Facebook, 24 березня.

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Контроль за паркуванням

За словами Ткаченка, після останньої масованої дронової атаки рятувальники стикнулися з проблемою доступу до місць "прильотів" через щільно запарковані двори. Це ускладнило проведення рятувальних робіт та розгортання спецтехніки.

"Дав доручення Департаменту муніципальної безпеки та Департаменту територіального контролю КМДА забезпечити постійне інспектування проблемних ділянок житлової забудови на предмет порушення правил паркування. Також до цього процесу будуть залучені керуючі компанії, ОСББ, ЖБК", — йдеться у повідомленні.

Голова КМВА підкреслив, що департаменту транспортної інфраструктури доручено розробити план облаштування антипаркувальної інфраструктури, а разом із Департаментом фінансів — знайти джерела фінансування для реалізації цих заходів.

"Долучаємо до цього завдання й ДСНС Києва. Спільно з міськими департаментами вони визначать перелік адрес та під'їздів до будинків, де необхідно забезпечити проїзд спецтехніки", — зазначив Ткаченко.

Очільник адміністрації Києва наголосив, що це не швидкий процес, але його вже розпочали.

"Водночас прошу киян сприяти тому, щоб двори були в повній доступності для роботи екстрених служб. Не запарковуйте двори, повідомляйте про покинуті авто чи транспортні засоби, які перегороджують проїзди", — підсумував посадовець.

Повідомлення Ткаченка у Facebook

Раніше у Києві заборонили евакуацію автомобілів під час повітряної тривоги.

Також ми писали, що у Києві почали систематично перевіряти та контролювали дотримання правил паркування.