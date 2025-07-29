СБУ и полиция проводят проверки в Деснянском районе Киева

Правоохранители. Фото: Новини.LIVE

В Деснянском районе Киева во вторник, 29 июля, Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят мероприятия по безопасности. Целью является проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

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Мероприятия по безопасности в Киеве

Во время мероприятий по безопасности в Деснянском районе Киева правоохранители:

проводят осмотр территории, отдельных зданий и помещений для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан;

будут изучать состояние антитеррористической защищенности местных сооружений.

Правоохранители. Фото: ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области

Мероприятия будут проходить с соблюдением требований, установленных военным положением.

Кроме того, возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов граждан и осмотр авто.

Правоохранители. Фото: ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", — говорится в сообщении.

Людей призывают иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать комендантский час.

Пост ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, жители Киева считают, что в Украине необходимо изменить подход к мобилизации.

А 23 июля СБУ предотвратила теракт в центре Киева. Там женщина пыталась подорвать заведение питания.