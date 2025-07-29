СБУ и полиция проводят проверки в Деснянском районе Киева

В Киеве усилили безопасность — СБУ проверяет авто и документы
В Деснянском районе Киева во вторник, 29 июля, Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят мероприятия по безопасности. Целью является проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.
Мероприятия по безопасности в Киеве
Во время мероприятий по безопасности в Деснянском районе Киева правоохранители:
- проводят осмотр территории, отдельных зданий и помещений для выявления запрещенных к обороту предметов;
- осуществляют проверку граждан;
- будут изучать состояние антитеррористической защищенности местных сооружений.
Мероприятия будут проходить с соблюдением требований, установленных военным положением.
Кроме того, возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов граждан и осмотр авто.
"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", — говорится в сообщении.
Людей призывают иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать комендантский час.
Напомним, жители Киева считают, что в Украине необходимо изменить подход к мобилизации.
А 23 июля СБУ предотвратила теракт в центре Киева. Там женщина пыталась подорвать заведение питания.
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