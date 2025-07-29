Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве усилили безопасность — СБУ проверяет авто и документы

В Киеве усилили безопасность — СБУ проверяет авто и документы

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 10:06
СБУ и полиция проводят проверки в Деснянском районе Киева
Правоохранители. Фото: Новини.LIVE

В Деснянском районе Киева во вторник, 29 июля, Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят мероприятия по безопасности. Целью является проверка антитеррористической защиты мест массового пребывания людей.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Мероприятия по безопасности в Киеве

Во время мероприятий по безопасности в Деснянском районе Киева правоохранители:

  • проводят осмотр территории, отдельных зданий и помещений для выявления запрещенных к обороту предметов;
  • осуществляют проверку граждан;
  • будут изучать состояние антитеррористической защищенности местных сооружений.
Безпекові заходи в Києві 29 липня
Правоохранители. Фото: ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области

Мероприятия будут проходить с соблюдением требований, установленных военным положением.

Кроме того, возможны ограничения прохода и проезда по улицам Киева, проверка документов граждан и осмотр авто.

Безпекові заходи у Деснянському районі Києва 29 липня
Правоохранители. Фото: ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области

"СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей", — говорится в сообщении.

Людей призывают иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также соблюдать комендантский час.

null
Пост ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области. Фото: скриншот

Напомним, жители Киева считают, что в Украине необходимо изменить подход к мобилизации.

А 23 июля СБУ предотвратила теракт в центре Киева. Там женщина пыталась подорвать заведение питания.

СБУ Киев проверки безопасность Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации