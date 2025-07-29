СБУ та поліція проводять перевірки у Деснянському районі Києва

У Києві посилили безпеку — СБУ перевіряє авто і документи
У Деснянському районі Києва у вівторок, 29 липня, Служба безпеки України та Національна поліція проводять безпекові заходи. Метою є перевірка антитерористичного захисту місць масового перебування людей.
Про це повідомила пресслужба головного управління СБУ у Києві та Київській області у Facebook.
Безпекові заходи в Києві
Під час безпекових заходів у Деснянському районі Києва правоохоронці:
- проводять огляд території, окремих будівель та приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюють перевірку громадян;
- вивчатимуть стан антитерористичної захищеності місцевих споруд.
Заходи проходитимуть із дотриманням вимог, установлених воєнним станом.
Крім того, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів громадян та огляд авто.
"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", — йдеться у повідомленні.
Людей закликають мати при собі документи, що посвідчують особу, а також дотримуватись комендантської години.
Нагадаємо, мешканці Києва вважають, що в Україні необхідно змінити підхід до мобілізації.
А 23 липня СБУ запобігла теракту в центрі Києва. Там жінка намагалась підірвати заклад харчування.
Читайте Новини.LIVE!