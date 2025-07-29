СБУ та поліція проводять перевірки у Деснянському районі Києва

Правоохоронці. Фото: Новини.LIVE

У Деснянському районі Києва у вівторок, 29 липня, Служба безпеки України та Національна поліція проводять безпекові заходи. Метою є перевірка антитерористичного захисту місць масового перебування людей.

Про це повідомила пресслужба головного управління СБУ у Києві та Київській області у Facebook.

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Під час безпекових заходів у Деснянському районі Києва правоохоронці:

проводять огляд території, окремих будівель та приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян;

вивчатимуть стан антитерористичної захищеності місцевих споруд.

Правоохоронці. Фото: ГУ СБ України у Києві та Київській області

Заходи проходитимуть із дотриманням вимог, установлених воєнним станом.

Крім того, можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів громадян та огляд авто.

Правоохоронці. Фото: ГУ СБ України у Києві та Київській області

"СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців", — йдеться у повідомленні.

Людей закликають мати при собі документи, що посвідчують особу, а також дотримуватись комендантської години.

Допис ГУ СБ України у Києві та Київській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканці Києва вважають, що в Україні необхідно змінити підхід до мобілізації.

А 23 липня СБУ запобігла теракту в центрі Києва. Там жінка намагалась підірвати заклад харчування.