В Киеве переселенцев после обстрелов селят в пустые квартиры

Переселенцы. Фото: УНИАН

После российских обстрелов жители Киева, которые потеряли свои дома, вынуждены переселяться во временное жилье. Однако эти квартиры не обустроены - в них полностью отсутствует мебель и техника.

Об этом в эфире "Киевское время" сообщил и.о. председателя Шевченковской райгосадминистрации Александр Поповцев.

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По его словам, для обустройства таких помещений активно привлекают благотворительные организации, которые помогают с закупкой всего необходимого — от кухонь, шкафов и кроватей до плит и холодильников. Такой процесс занимает много времени, ведь каждую квартиру фактически приходится обустраивать с нуля.

Также он отметил, что из-за ограниченного жилого фонда в городе одна квартира часто распределяется между несколькими семьями. Например, в трехкомнатное помещение могут поселить три семьи — каждая получает по одной комнате.

"Те квартиры, которые предлагаются, они абсолютно не меблированы. Мы привлекали благотворительные организации к меблировке этих квартир. То есть это кухни, кровати, шкафы, кровати, холодильники, плиты. Это все закупалось за средства благотворительных организаций, на это тоже уходит достаточно много времени. Как еще сказали, в трехкомнатную квартиру селят три семьи. Одна комната на одну семью", — сказала.

Напомним, член Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Руслан Горбенко раскритиковал действия столичной власти, которая якобы недостаточно хорошо занимается вопросами для ВПЛ.

Также недавно агентство ООН сообщило, что организация сокращает программу помощи для украинских беженцев.