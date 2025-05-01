У Києві переселенців після обстрілів селять у порожні квартири

Переселенці. Фото: УНІАН

Після російських обстрілів мешканці Києва, які втратили свої домівки, змушені переселятися у тимчасове житло. Проте ці квартири не облаштовані — в них повністю відсутні меблі та техніка.

Про це в ефірі "Київський час" повідомив в.о. голови Шевченківської райдержадміністрації Олександр Поповцев.

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За його словами, для облаштування таких помешкань активно залучають благодійні організації, які допомагають із закупівлею всього необхідного — від кухонь, шаф і ліжок до плит і холодильників. Такий процес займає багато часу, адже кожну квартиру фактично доводиться облаштовувати з нуля.

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Також він наголосив, що через обмежений житловий фонд у місті одна квартира часто розподіляється між кількома родинами. Наприклад, у трикімнатне помешкання можуть поселити три сім’ї — кожна отримує по одній кімнаті.

"Ті квартири, які пропонуються вони абсолютно не мебльовані. Ми залучали благодійні організації до меблювання цих квартир. Тобто це кухні, ліжка, шафи, ліжка, холодильники, плити. Це все закуплялося за кошти благодійних організацій, на це теж іде досить багато часу. Як ще сказали в трикімнатну родину поселяють три сім'ї. Одна кімната на одну родину", — сказала.

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Нагадаємо, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко розкритикував дії столичної влади, яка нібито недостатньо добре опікується питаннями для ВПО.

Також нещодавно агенство ООН повідомило, що організація скорочує програму допомоги для українських біженців.

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