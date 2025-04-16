ВПО в Києві — для переселенців немає місць проживання в столиці

Виганяють на вулиці — нардеп скаржиться на життя ВПО в Києві
Наразі у Києві немає жодного місця компактного проживання чи соціального житла для внутрішньо переміщених осіб. Однак столиця має достатньо бюджету і на такі ініціативи коштів мало б вистачити.
Про це заявив народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Руслан Горбенко в ефірі Ранок.LIVE.
Умови життя для ВПО в Києві
Горбенко зазначив, що Київ має великий бюджет, з якого наприкінці року залишається по 15-20 млрд грн. Відтак, виділяти кошти на допомогу для переселенців точно можна, особливо з врахуванням того, що багато ВПО працюють у Києві та сплачують податки до місцевого бюджету.
"Наприкінці останнього тижня був такий ганебний випадок, коли бабусю вигнали просто на вулицю, вона ВПО. Наша організація зайнялася цим питанням. Привезли бабусю в область, де є такі притулки, і надали допомогу. Але місто Київ точно це не робить", — наголосив депутат.
Нагадаємо, нещодавно у Київраді назвали труднощі, з якими стикаються ВПО у столиці.
Також переселенців попередили про зміни у субсидіях на оренду житла.
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