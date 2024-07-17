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В Киеве сообщают о пожаре — экстренные службы выехали на место

17 июля 2024 23:20
Дмитрий Галушка - Редактор
В Киеве пожар 17 июля
Пожарные тушат пожар в Киеве. Фото иллюстративное: ГСЧС
Дмитрий Галушка - Редактор

В Дарницком районе Киева произошло возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения экстренных служб направляются на место происшествия. Перед тем в городе звучал сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Сообщение о пожаре в Киеве. Фото: скриншот

Пожар в Киеве

По информации мэра, в Киеве, на левом берегу, произошло возгорание. Экстренные службы направляются на место происшествия.

Глава Киевской МВА Сергей Попко подтвердил, что в результате воздушной атаки российских захватчиков на Киев в Дарницком районе столицы предварительно зафиксировано падение обломков.

"Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется", — сообщил Попко.

пожар в Киеве
Сообщение КМВА о пожаре. Фото: скриншот

Впоследствии Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили на месте вызова в Дарницком районе возгорание после сбития вражеского БпЛА.

кличко
Сообщение от Кличка. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что в Киеве раздался мощный взрыв. По предварительной информации, это была работа сил ПВО.

Перед тем в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Красные на карте воздушных тревог все области Украины.

Виталий Кличко Киев пожар взрыв война в Украине

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