У Києві пожежа 17 липня

У Києві повідомляють про пожежу — екстрені служби виїхали на місце
У Дарницькому районі Києва сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи екстрених служб прямують на місце події. Перед тим у місті лунав сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Пожежа в Києві
За інформацією мера, у Києві, на лівому березі, сталося загоряння. Екстрені служби прямують на місце події.
Очільник Київської МВА Сергій Попко підтвердив, що внаслідок повітряної атаки російських загарбників на Київ в Дарницькому районі столиці попередньо зафіксовано падіння уламків.
"Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих уточнюється", — повідомив Попко.
Згодом Кличко повідомив, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БпЛА.
Раніше ми повідомляли, що у Києві пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, це була робота сил ППО.
Перед тим в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Червоні на карті повітряних тривог усі області України.
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