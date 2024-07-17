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У Києві повідомляють про пожежу — екстрені служби виїхали на місце

17 липня 2024 23:20
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Києві пожежа 17 липня
Вогнеборці гасять пожежу в Києві. Фото ілюстративне: ДСНС
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Дарницькому районі Києва сталося загоряння між житловим будинком та навчальним закладом. Підрозділи екстрених служб прямують на місце події. Перед тим у місті лунав сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Повідомлення про пожежу в Києві. Фото: скриншот

Пожежа в Києві

За інформацією мера, у Києві, на лівому березі, сталося загоряння. Екстрені служби прямують на місце події.

Очільник Київської МВА Сергій Попко підтвердив, що внаслідок повітряної атаки російських загарбників на Київ в Дарницькому районі столиці попередньо зафіксовано падіння уламків.

"Інформація щодо можливих руйнувань чи потерпілих уточнюється", — повідомив Попко.

пожежа в Києві
Повідомлення КМВА про пожежу. Фото: скриншот

Згодом Кличко повідомив, що рятувальники не виявили на місці виклику в Дарницькому районі загоряння після збиття ворожого БпЛА.

Кличко
Повідомлення від Кличка. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Києві пролунав потужний вибух. За попередньою інформацією, це була робота сил ППО.

Перед тим в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Червоні на карті повітряних тривог усі області України.

 

Віталій Кличко Київ пожежа вибух війна в Україні

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