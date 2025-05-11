Враг атакует Киев дронами-камикадзе

Мобильная группа ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В Киеве объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают киевлян направляться в укрытия.

Об этом сообщает КГВА.

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Сообщение КГВА о воздушной тревоге. Фото: Скриншот

Согласно сообщению КГГА, на Киев надвигаются российские дроны-камикадзе. Также сообщается, что в городе работают мобильные группы ПВО для уничтожения вражеских дронов-камикадзе.

Воздушные тревоги в Украине

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

На 06:08 по данным мониторингового сайта Ukrainealarm российские оккупанты запустили иранские дроны не только по Киеву. Под угрозой Житомирская, Полтавская, Черкасская и Донецкая области.

Напомним, 7 мая российские оккупанты всю ночь атаковали Киев. Под удар баллистики попали складские помещения в Соломенском районе.

Также мы сообщали подробности циничной атаки российских оккупантов по Запорожью. Местные власти сообщили о 13 ударах со стороны РФ по городу.