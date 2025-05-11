Враг атакует Киев дронами-камикадзе

В Киеве воздушная тревога — чем враг атакует столицу
В Киеве объявлена воздушная тревога. Местные власти призывают киевлян направляться в укрытия.
Об этом сообщает КГВА.
Что летит на столицу
Согласно сообщению КГГА, на Киев надвигаются российские дроны-камикадзе. Также сообщается, что в городе работают мобильные группы ПВО для уничтожения вражеских дронов-камикадзе.
Воздушные тревоги в Украине
На 06:08 по данным мониторингового сайта Ukrainealarm российские оккупанты запустили иранские дроны не только по Киеву. Под угрозой Житомирская, Полтавская, Черкасская и Донецкая области.
Напомним, 7 мая российские оккупанты всю ночь атаковали Киев. Под удар баллистики попали складские помещения в Соломенском районе.
Также мы сообщали подробности циничной атаки российских оккупантов по Запорожью. Местные власти сообщили о 13 ударах со стороны РФ по городу.
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