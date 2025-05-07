Київ під атакою ворожих дронів

У Києві повітряна тривога — окупанти запустили дрони
У столиці вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу. Міська влада закликає громадян прямувати до укриттів. Під час третьої атаки дронами-камікадзе у столиці є жертви та руйнування.
Про це повідомляє КМВА.
Чим ворог атакує столицю
За попередніми даними, зараз Києву загрожує чергова атак дронів-камікадзе.
Що відомо про попередню атаку окупантів
За повідомленням ДСНС, через третю атаку рашистів у столиці загинуло двоє людей. У Святошинському районі уламки влучили в дев’ятиповерхівку. Зайнялися квартири на верхніх поверхах — із 6-го по 9-й. Врятували п’ятьох людей — одного дорослого та чотирьох дітей. Трьох із дітей з опіками госпіталізували.
У Дніпровському — безпілотник влучив у багатоповерхівку. Частково зруйновані перекриття між 29 і 30 поверхами. На щастя, ніхто не постраждав, пожежі не було.
У Шевченківському районі уламки дрона впали на пʼятиповерховий будинок. Загорілися квартири на 3-му й 5-му поверхах. Під час гасіння знайшли тіла двох загиблих. Пожежу ліквідовано.
В ці хвилини рятувальники продовжують усувати наслідки атаки російських окупантів.
Нагадаємо, сьогодні ворог всю ніч атакував Київ. Під удар балістики потрапили складські приміщення у Солом'янському районі.
Також ми повідомляли подробиці цинічної атаки російських окупантів по Запоріжжю. Місцева влада повідомила про 13 ударів з боку РФ по місту.
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