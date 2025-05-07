Київ під атакою ворожих дронів

Мобільна ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У столиці вчетверте за ніч оголошено повітряну тривогу. Міська влада закликає громадян прямувати до укриттів. Під час третьої атаки дронами-камікадзе у столиці є жертви та руйнування.

Про це повідомляє КМВА.

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Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

За попередніми даними, зараз Києву загрожує чергова атак дронів-камікадзе.

Що відомо про попередню атаку окупантів

Пожежники борються з полум'ям після атаки російських дронів. Фото: ДСНС Києва

За повідомленням ДСНС, через третю атаку рашистів у столиці загинуло двоє людей. У Святошинському районі уламки влучили в дев’ятиповерхівку. Зайнялися квартири на верхніх поверхах — із 6-го по 9-й. Врятували п’ятьох людей — одного дорослого та чотирьох дітей. Трьох із дітей з опіками госпіталізували.

Ще одне місце трагедія та робота рятувальників після атаки російських окупантів на Київ. Фото: ДСНС Києва

У Дніпровському — безпілотник влучив у багатоповерхівку. Частково зруйновані перекриття між 29 і 30 поверхами. На щастя, ніхто не постраждав, пожежі не було.

Рятувальники ДСНС столицю гасять вогонь в житловому будинку після потрапляння дрона РФ. Фото: ДСНС Києва

У Шевченківському районі уламки дрона впали на пʼятиповерховий будинок. Загорілися квартири на 3-му й 5-му поверхах. Під час гасіння знайшли тіла двох загиблих. Пожежу ліквідовано.

В ці хвилини рятувальники продовжують усувати наслідки атаки російських окупантів.

Нагадаємо, сьогодні ворог всю ніч атакував Київ. Під удар балістики потрапили складські приміщення у Солом'янському районі.

Також ми повідомляли подробиці цинічної атаки російських окупантів по Запоріжжю. Місцева влада повідомила про 13 ударів з боку РФ по місту.