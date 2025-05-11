Ворог атакує Київ дронами-камікадзе

У Києві повітряна тривога — чим ворог атакує столицю
У Києві оголошена повітряна тривога. Місцева влада закликає киян прямувати до укриттів.
Про це повідомляє КМВА.
Що летить на столицю
Згідно з повідомленням КМДА, на Київ насуваються російські дрони-камікадзе. Також повідомляється, що у місті працюють мобільні групи ППО для знищення ворожих дронів-камікадзе.
Повітряні тривоги в Україні
На 06:08 за даними моніторингового сайту Ukrainealarm російські окупанти запустили іранські дрони не тільки по Києву. Під загрозою Житомирська, Полтавська, Черкаська та Донецька області.
Нагадаємо, 7 травня російські окупанти всю ніч атакували Київ. Під удар балістики потрапили складські приміщення у Солом'янському районі.
Також ми повідомляли подробиці цинічної атаки російських окупантів по Запоріжжю. Місцева влада повідомила про 13 ударів з боку РФ по місту.
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