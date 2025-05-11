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У Києві повітряна тривога — чим ворог атакує столицю

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Дата публікації: 11 травня 2025 05:49
Ворог атакує Київ дронами-камікадзе
Мобільна група ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

У Києві оголошена повітряна тривога. Місцева влада закликає киян прямувати до укриттів.

Про це повідомляє КМВА.

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Повідомлення КМВА про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Згідно з повідомленням КМДА, на Київ насуваються російські дрони-камікадзе. Також повідомляється, що у місті працюють мобільні групи ППО для знищення ворожих дронів-камікадзе. 

Повітряні тривоги в Україні

У Києві повітряна тривога — чим ворог атакує столицю - фото 2
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: Скриншот

На 06:08 за даними моніторингового сайту Ukrainealarm російські окупанти запустили іранські дрони не тільки по Києву. Під загрозою Житомирська, Полтавська, Черкаська та Донецька області. 

Нагадаємо, 7 травня російські окупанти всю ніч атакували Київ. Під удар балістики потрапили складські приміщення у Солом'янському районі. 

Також ми повідомляли подробиці цинічної атаки російських окупантів по Запоріжжю. Місцева влада повідомила про 13 ударів з боку РФ по місту.

Київ повітряна тривога війна в Україні атака БпЛА
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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