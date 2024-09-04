Открытие синей ветки метро в Киеве - названа окончательная дата

Ремонт метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве работу синей ветки метро между станциями "Лыбидская" и "Демиевская" предварительно возобновят 15 сентября. Таково обещание местных властей. В настоящее время ведутся работы по благоустройству и обновлению сетей.

На месте событий побывала корреспондентка Новини.LIVE вместе с депутатом Киевсовета Андреем Витренко.

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— Торопятся ли с открытием и когда его ждать?

— То, что мы видим сейчас, — происходит восстановление сетей и восстановление благоустройства. Надеемся, что это финальный этап и испытание тоннелей будет успешным. Нам называли много дат — шесть месяцев, и начало лета, и конец. Как пообещал руководитель компании "Автострада", что до 15 числа все будет открыто. Надеемся, что он придерживается своего слова и 15 числа все заработает.

Ремонт синей ветки метро. Фото: Новини.LIVE

Ремонтные работы возле метро "Демиевская". Фото: Новини.LIVE

— Во сколько обошелся ремонт этого участка?

— Дай бог, чтобы этот проект не стал очередным долгостроем в Киеве. Общая сумма — 449 млн грн. Это лишь прямые затраты на ремонт, а еще мы можем посчитать утраченную выгоду, неполученные средства за перевозку и многое другое.

Работы по благоустройству возле метро "Демиевская". Фото: Новини.LIVE

— Это много, мало ли нормально для такого ремонта?

— Я считаю, что это лишние расходы городского бюджета. Если бы метрополитен, как следовало по регламенту, ремонтировал этот тоннель, то такого бы не произошло. Поэтому перерасход городского бюджета во время войны — это недопустимо.

Закрытие котлована возле метро. Фото: Новини.LIVE