Взрывы в Киеве 12 июля из-за дронов

В Киеве повторно раздаются взрывы
Взрывы в Киеве прогремели снова прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Враг второй раз за ночь пытается атаковать столицу дронами.
Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
Повторные звуки взрывов в Киеве в ночь на 12 июля
"В Голосеево работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 01:31.
Накануне Воздушные силы ВСУ писали, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, на востоке Житомирской, на западе Сумской и севере Одесской областей — большое скопление беспилотников.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что несколько часов назад в Киеве тоже были слышны взрывы и работа ПВО. Тогда на город тоже летели беспилотники.
Кроме того, мы писали, что в течение последних часов взрывы были слышны по меньшей мере в Николаеве, Черкассах и Кропивницком.
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