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Главная Киев В Киеве повторно раздаются взрывы

В Киеве повторно раздаются взрывы

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 01:36
Взрывы в Киеве 12 июля из-за дронов
Мобильная группа ПВО. Фото: ОК "Север"

Взрывы в Киеве прогремели снова прямо сейчас, в ночь на 12 июля. Враг второй раз за ночь пытается атаковать столицу дронами.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

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"В Голосеево работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 01:31.

Накануне Воздушные силы ВСУ писали, что в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, на востоке Житомирской, на западе Сумской и севере Одесской областей — большое скопление беспилотников.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Взрывы в Киеве 12 июля из-за дронов - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото:

Напомним, что несколько часов назад в Киеве тоже были слышны взрывы и работа ПВО. Тогда на город тоже летели беспилотники.

Кроме того, мы писали, что в течение последних часов взрывы были слышны по меньшей мере в Николаеве, Черкассах и Кропивницком.

Киев взрыв обстрелы ПВО дрон Шахид-136 Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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