Вибухи у Києві 11 липня через дрони

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, в ніч проти 11 липня. Росіяни атакують столицю дронами, в місті працює ППО.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Києві 11 липня ввечері

"Сили ППО працюють на Троєщині по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", — йдеться у повідомленні о 23:16.

Однак роботу ППО чути і в інших районах. Одразу після повідомлення Кличка начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив, що столицю працює протиповітряна оборона. Окремо це підтвердили і в каналі Київської міської військової адміністрації.

"Загроза ударних БпЛА залишається. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", — зазначили у КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:21 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні ввечері, звуки вибухів було чути у Київській області. Там теж на тлі атаки дронів працювали сили ППО.

Також ми писали, що зранку, 11 липня, ворог атакував дронами Харків. Внаслідок атаки пошкоджено пологовий будинок, стоматологію та низку будівель. Фото і деталі наслідків можна подивитися за цим посиланням.