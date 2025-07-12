Вибухи у Києві 12 липня через дрони

Мобільна група ППО. Фото: ОК "Північ"

Вибухи у Києві пролунали знову прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Ворог вдруге за ніч намагається атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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Повторні звуки вибухів у Києві в ніч проти 12 липня

"У Голосієво працює ППО. Залишайтеся в укриттях", — йдеться у повідомленні о 01:31.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ писали, що у Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, на сході Житомирської, на заході Сумської та півночі Одеської областей — велике скупчення безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:36 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото:

Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві теж було чути вибухи та роботу ППО. Тоді на місто теж летіли безпілотники.

Крім того, ми писали, що протягом останніх годин вибухи було чути щонайменше у Миколаєві, Черкасах та Кропивницькому.