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Головна Київ У Києві повторно лунають вибухи

У Києві повторно лунають вибухи

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 01:36
Вибухи у Києві 12 липня через дрони
Мобільна група ППО. Фото: ОК "Північ"

Вибухи у Києві пролунали знову прямо зараз, в ніч проти 12 липня. Ворог вдруге за ніч намагається атакувати столицю дронами.

Про це у Telegram повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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"У Голосієво працює ППО. Залишайтеся в укриттях", — йдеться у повідомленні о 01:31.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ писали, що у Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, на сході Житомирської, на заході Сумської та півночі Одеської областей — велике скупчення безпілотників.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:36 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Вибухи у Києві 12 липня через дрони - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: 

Нагадаємо, що кілька годин тому у Києві теж було чути вибухи та роботу ППО. Тоді на місто теж летіли безпілотники.

Крім того, ми писали, що протягом останніх годин вибухи було чути щонайменше у Миколаєві, Черкасах та Кропивницькому.

Київ вибух обстріли ППО дрон Шахід-136 Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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