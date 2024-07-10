Работник общежития в Киеве развращал 14-летнего парня

В Киеве работник общежития развращал 14-летнего подростка
В Киеве работник университетского общежития развращал 14-летнего подростка. Ему объявили подозрение.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 10 июля.
Развращение ребенка в Киеве
"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Печерской окружной прокуратуры 66-летнему жителю Киевской области сообщено о подозрении в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего парня", — говорится в сообщении.
Фигурант, работая на должности заместителя заведующего общежитием одного из столичных университетов, пригласил в свою комнату парня, которому на тот момент было 14 лет и предложил ему сделать массаж. Инцидент произошел, когда большинство студентов из-за начала войны покинули общежитие. Остаться разрешили только временно перемещенным лицам.
Сначала подозреваемый предложил парню лечь на кровать для массажа, а затем совершил в отношении его развратные действия.
Задержанному сообщено о подозрении. С должности в общежитии его уволили почти сразу после указанных событий.
Напомним, в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки. Полицейские взяли преступника под стражу, за свой поступок он может сесть за решетку на 15 лет.
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