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У Києві працівник гуртожитку розбещував 14-літнього підлітка

10 липня 2024 19:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Працівник гуртожитку у Києві розбещував 14-річного хлопця
Молоток судді. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві працівник університетського гуртожитку розбещував 14-річного підлітка. Йому оголосили підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у середу, 10 липня.

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"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Печерської окружної прокуратури 66-річному мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо неповнолітнього хлопця", — йдеться у повідомленні.

Затриманий фігурант, який розбещував дитину
Затриманий фігурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Фігурант, працюючи на посаді заступника завідувача гуртожитку одного зі столичних університетів, запросив до своєї кімнати хлопця, якому на той момент було 14 років, та запропонував йому зробити масаж. Інцидент стався, коли більшість студентів через початок війни залишили гуртожиток. Залишитись дозволили лише тимчасово переміщеним особам. 

Спочатку підозрюваний запропонував хлопцю лягти на ліжко задля масажу, а потім вчинив щодо нього розпусні дії.

Затриманому повідомлено про підозру.  З посади у гуртожитку його звільнили майже одразу після вказаних подій.  

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Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Поліцейські взяли злочинця під варту, за свій вчинок він може сісти за ґрати на 15 років.

Раніше у Харківській області засудили мешканця Ізюмщини, який домагався малолітної падчерки. Йому призначили 15 років ув'язнення.

Київ діти підлітки поліція підозра

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